Federação divulga novas datas das quartas de final do Campeonato Catarinense

A Federação Catarinense de Futebol (FCF) divulgou nesta quarta-feira as novas datas das quartas de final do Campeonato Catarinense, paralisado por 14 dias por causa do novo surto do novo coronavírus. Conforme a entidade, os jogos foram remarcados para o final deste mês.

O primeiro duelo será no próximo dia 28, uma terça-feira, entre Marcílio Dias e Criciúma, às 18h30, no estádio Hercílio Luz, em Itajaí (SC). No mesmo dia, às 21 horas, o Figueirense enfrentará o Juventus no Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

No dia seguinte, Brusque e Joinville duelarão às 19 horas, no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC). Às 21h30, Avaí e Chapecoense definirão no estádio da Ressacada, em Florianópolis, o último classificado às semifinais do torneio, ainda sem datas definidas.

A entidade afirmou ainda que posteriormente serão definidas as novas datas do confronto do rebaixamento entre Concórdia e Tubarão. O primeiro pediu o encerramento do Estadual sem rebaixamento, pois perderá 90% do seu elenco no final do mês e reclamou de um prejuízo de R$ 15 mil por não ter entrado em campo na última terça-feira. A FCF tenta, junto ao Governo de Santa Catarina, adiantar tais partidas para atender às agremiações.

O Campeonato Catarinense retornou na última quarta-feira após cerca de quatro meses de paralisação por conta da pandemia de covid-19. E foi justamente a doença causada pelo novo coronavírus que forçou nova parada. Só na Chapecoense foram registrados 14 casos. Moisés Egert, técnico do Marcílio Dias, Patrick, volante do Figueirense, dois atletas do Criciúma e dois jogadores e dois integrantes do departamento médico do Joinville também tiveram resultado positivo.