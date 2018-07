Federação do Rio aceita e Fluminense x Vasco será na Arena Amazônia

O Vasco bateu o pé para não jogar fora do Estado do Rio pelo Campeonato Carioca. Agora que finalmente cedeu, seus adversários estão aproveitando. Nesta quinta-feira, a Federação de Futebol do Estado do Rio (Ferj) anunciou a transferência do clássico contra o Fluminense, com mando de campo tricolor, para a Arena Amazônia, em Manaus.

A partida será válida pela sétima e decisiva rodada da Taça Guanabara, a segunda fase do Carioca, e está marcada para o dia 17 de abril, um domingo. Os quatro primeiros avançam à semifinal e o jogo em Manaus pode ser decisivo para determinar os classificados ou a ordem dos confrontos semifinais.

Com Maracanã e Engenhão já entregues à organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, os grandes do Rio estão jogando regularmente fora do Estado. O Vasco, por exemplo, fará seus três jogos como visitante na Taça Guanabara em outros estados. Visitou o Boavista em Cariacica (ES) no sábado passado e no dia 30 vai a Brasília para pegar o Flamengo. Diante do Bangu, jogou em São Januário. No seu estádio, também enfrentará Botafogo, Volta Redonda e Madureira.

Já o Fluminense atuou no Pacaembu no clássico contra o Flamengo e no Raulino de Freitas, em Volta Redonda, diante do Botafogo. Na primeira fase, jogou com o rival alvinegro em Cariacica e com o rubro-negro em Brasília. Assim, fará cinco clássicos em cinco cidades, de cinco estados diferentes.