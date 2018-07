Federação e técnico de Camarões apoiam Eto'o

O técnico Paul Le Guen definiu Eto''o como capitão da seleção de Camarões no Mundial da África do Sul, logo depois do empate da equipe por 1 a 1 com a Eslováquia, em amistoso disputado no sábado na Áustria.

Iya Mohammed, presidente da Federação de Futebol de Camarões, disse em comunicado divulgado neste domingo que "apoia o técnico da seleção Paul Le Guen, o capitão Samuel Eto''o e toda a nossa equipe".

O atacante da Inter de Milão tinha ameaçado deixar a equipe de Camarões depois de Milla afirmar que Eto''o havia conseguido muito nos clubes europeus que defendeu, mas não conseguia repetir os mesmos resultados na seleção.