Federação escocesa promete evitar greve de árbitros

Todos os 31 membros da categoria presentes em uma reunião da Associação de Árbitros da Escócia no domingo votaram a favor de recusa de nomeações para os jogos da próxima semana. Dois outros árbitros estavam ausentes do encontro.

Presidente da SFA, George Peat descreveu a greve como "um dia triste para o futebol escocês". Ele disse que a SFA "fará tudo que for possível para intermediar um acordo antes do fim de semana, porque é obviamente importante que eles trabalhem no sábado e domingo".