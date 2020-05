Federação espanhola aceita pedido dos clubes por final da Copa do Rei com torcida

A federação espanhola de futebol (RFEF) afirmou ter aceitado pedido dos clubes Athletic Bilbao e Real Sociedad para reagendar a final da Copa do Rei para quando o coronavírus não for mais uma ameaça para que a partida possa ser disputada com a presença de torcedores.

A primeira final entre os dois importantes clubes bascos aconteceria em 18 de abril em Sevilha, mas o futebol foi suspenso indefinidamente em março, quando a Covid-19 varreu a Espanha. Autoridades do esporte estão confiantes de que a temporada da liga espanhola poderá ser retomada em meados de junho com portões fechados, e a previsão é de que os torcedores não voltem às arquibancadas até a temporada 2020/2021.

Mas os finalistas da Copa do Rei não desejam que o confronto seja realizado em estádio vazio e estão dispostos a esperar o tempo necessário para garantir que seus torcedores possam aproveitar a final.

“Os presidentes do Athletic Club e do Real Sociedad, após reunião com o presidente da federação espanhola de futebol, concordaram em solicitar que a final seja disputada com torcedores em uma data posterior a ser acordada pelas três partes”, afirmaram os clubes. A RFEF disse que concordou plenamente com o desejo dos dois clubes para que os torcedores participem da partida.