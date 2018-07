Federação espanhola apoia permanência de Del Bosque

"Se ele quiser ir, vamos tentar persuadi-lo a ficar. Ele é o homem ideal para liderar a transição que precisamos na seleção", declarou o diretor Jorge Perez à Rádio Cope, da Espanha. "Desde o topo até a base da federação, nós estamos com Del Bosque. Se temos o melhor, para que mudar?", comentou.

Se era inquestionável até o início da Copa do Mundo, Del Bosque passou a ser muito criticado pelo fracasso histórico da seleção. As derrotas por 5 a 1 diante da Holanda e 2 a 0 contra o Chile fizeram com que a capacidade de renovação do treinador, a convocação e a armação do time durante o Mundial fossem colocadas em dúvida.

O próprio Del Bosque reconheceu sua parcela de culpa pelo inesperado péssimo desempenho espanhol e chegou a dizer que repensaria sua continuidade no comando da seleção. A família do treinador estaria fazendo pressão para que ele deixasse o cargo. Nem isso, no entanto, desanima Jorge Perez.

"Del Bosque não apresentou um pedido de rescisão e se fizesse nós tentaríamos convencê-lo a continuar", garantiu o dirigente. "A família dele pode convencê-lo a não continuar, mas não vamos encontrar ninguém melhor."

Del Bosque tem contrato até 2016 e liderou a Espanha aos títulos da Copa de 2010 e da Eurocopa de 2012. Até pelo seu histórico vitorioso, o treinador tem grande prestígio com a RFEF. "É melhor deixar algum tempo passar para discutirmos melhor em Madri. Quando Del Bosque assinou o contrato ele disse que se por algum motivo nós não quiséssemos que ele ficasse, ele sairia."