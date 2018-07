Federação Espanhola de Futebol quer que Del Bosque fique

Del Bosque, que tem contrato até depois da Eurocopa 2016 na França, disse que avaliaria sua situação depois que a atual campeã do mundo perdeu suas duas primeiras partidas do grupo B para Holanda e Chile e foi eliminada do torneio.

Pérez declarou que não houve nenhuma conversa formal sobre o futuro de Del Bosque e que ficou decidido se esperar até que a seleção, que joga sua última partida contra a Austrália na segunda-feira, esteja de volta à Espanha.

"É melhor colocar alguma distância e esperar para falar com tranquilidade em Madri", afirmou Pérez à Rádio Nacional da Espanha.

"Quando Del Bosque assinou o contrato já disse que, se por algum motivo acreditássemos que não deveria continuar, iria embora", acrescentou.

"Del Bosque não entregou sua demissão. Se o fizer, lhe pediremos que continue."

"Sua família pode convencê-lo a não continuar, mas não vamos encontrar outro melhor."

Del Bosque, de 63 anos, já garantiu um lugar entre os grandes técnicos do futebol apesar do inesperado revés no Brasil.

Depois de substituir Luis Aragonés na estreia da vitória da Espanha na Euro 2008, levou a seleção a conquistar seu primeiro Mundial na África do Sul em 2010 e um segundo título europeu consecutivo na Euro 2012, disputada na Polônia e Ucrânia.

