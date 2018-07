Federação expõe caso de racismo de Suárez no Inglês

De acordo com o relatório, Suárez, em sua defesa, afirmou que o uso da palavra "negro" é comum no Uruguai para se referir a pessoas negras e que seu uso não tem tom pejorativo. A comissão, porém, não aceitou a alegação do uruguaio, tida como "insustentável". O jogador, além de cumprir oito jogos de suspensão, recebeu uma multa de 40 mil libras, quase R$ 120 mil.

Conforme mostra o relatório da FA, Evra perguntou por que sofreu uma falta de Suárez, no que este respondeu, em espanhol: "Porque você é negro". Evra entendeu a expressão e desafiou o uruguaio a repetir aquilo, no que o uruguaio emendou: "Eu não falo com negros".

De acordo com a Federação Ingles, ela contratou especialistas em linguística, que apontaram que a linguagem usada pelo Uruguai poderia ser considerada racialmente ofensiva.