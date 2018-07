Federação Francesa de Futebol investigará denúncias de racismo

Duchaussoy e o técnico da França, Laurent Blanc, negaram conhecer tais planos em entrevistas coletivas separadas na sexta-feira.

O presidente da FFF disse que haverá uma investigação interna na federação para verificar as acusações do site francês Mediapart (www.mediapart.fr) de que algumas autoridades da FFF queriam as cotas.

Duchaussoy negou que "instruções e ordens" tenham partido da federação.

"Mas, em uma discussão informal...eu não posso estar em todo lugar. Haverá uma investigação", acrescentou ele.

O técnico francês Blanc, que também foi citado no relatório, negou enfaticamente as acusações do Mediapart na sexta-feira.

"Nenhum projeto desse tipo me foi revelado. É uma mentira", disse Blanc numa outra entrevista coletiva, em Bordeaux, na sexta-feira.

"Você não pode ter cotas no futebol. Isso não existe. O futebol é feito de diversidade."