Federação Francesa defende Blanc de suspeita racista

"O conselho federal renova sua total confiança em Laurent Blanc", disse o presidente da FPF, Fernand Duchaussoy. "O conselho federal concluiu que não houve nenhuma discriminação", completou.

A denúncia dá conta que o técnico da seleção do França, Laurent Blanc, e outros treinadores da entidade teriam concordado, de forma secreta, com a iniciativa de restringir a presença de jogadores negros e de origem árabe dos processos de formação de atletas do país.

Uma reportagem publicada pelo site revelou, na semana passada, que a entidade teria orientado clubes e escolinhas do país a limitarem em cotas de 30% o número de jogadores descendentes de africanos e norte-africanos, ou não brancos, que possuam de 12 a 13 anos de idade. Com isso, a FFF teria o objetivo de formar uma próxima geração de jogadores franceses "branca" e "europeia".

A ministra dos esportes da França e uma investigação comandada pela FPF rechaçaram que Blanc tenha cometido qualquer ato de discriminação, mas reprimiram o treinador por ter participado da reunião em que o tema foi discutido.

Duchaussoy afirmou ainda que informará no momento correto as medidas disciplinares tomadas contra os membros da FPF presentes à reunião. O diretor técnico da entidade, Fraçois Blaquart, está suspenso.