Federação Francesa libera e Nantes anuncia acerto com Claudio Ranieri

O Nantes, enfim, pôde anunciar nesta quinta-feira a contratação do técnico italiano Claudio Ranieri. O acerto estava sob avaliação dos organizadores do Campeonato Francês, já que há uma regra que não permitia treinadores acima de 65 anos.

Ranieri completará 66 anos em 20 de outubro e chega para substituir o português Sergio Conceição, que acertou com o Porto. O italiano foi demitido do Leicester em fevereiro, nove meses depois de ter levado o clube ao inédito e histórico título do Campeonato Inglês.

O treinador também volta ao futebol francês, onde já treinou o Monaco entre 2012 e 2014. No Nantes ele assinou contrato por duas temporadas e concedeu a primeira entrevista ao site oficial do clube. "Estou muito contente em treinar um clube conhecido em todo mundo, com muitos bons jovens jogadores. Tenho o costume de trabalhar muito para obter resultados", comentou.

Ranieri é um técnico de vasta experiência no futebol. Tem como principais títulos, além do feito pelo Leicester, a Copa da Itália pela Fiorentina, na temporada 1995/1996 do futebol europeu, e a Copa do Rei pelo Valencia, em 1998/1999. Também já comandou grandes clubes como Napoli, Juventus, Inter de Milão e Roma, na Itália, além de Chelsea e Atlético de Madrid e uma rápida passagem pela seleção da Grécia.