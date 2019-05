Federação Francesa suspende Neymar por três jogos por agressão a torcedor

O brasileiro Neymar, principal nome do Paris Saint-Germain, foi suspenso por três partidas por ter agredido um torcedor que o provocou após a derrota nos pênaltis na final da Copa da França, em 27 de abril, contra o Rennes, anunciou a Federação Francesa de Futebol (FFF).

A punição, que também inclui outras duas partidas que o jogador não terá que cumprir agora, mas que serão adicionadas em uma futura suspensão como reincidente, terá efeito a partir de segunda-feira 13 de maio, explicou a FFF. Desta maneira, Neymar poderá jogar contra o Angers, sábado, pela 36ª rodada da Ligue 1, campeonato francês.

O jogador de 27 anos perderá as duas últimas partidas do campeonato, em casa contra o Dijon e na 38ª rodada contra o Reims, assim como a Supercopa da França, que será disputada em Shenzhen (China).

Após a derrota nos pênaltis para o Rennes (6-5, após empate de 2-2 no tempo regulamentar e prorrogação), Neymar reagiu contra um torcedor no momento de receber a medalha de vice-campeão.

"Você, aprende a jogar futebol", disse o torcedor a Neymar, que respondeu com um soco, sem muita força, no rosto. Em um vídeo, é possível ouvir o torcedor ofendendo outros jogadores do PSG, como Buffon, Kurzawa e Marco Verratti, este último chamado de racista.

"Tô errado? Tô. Mas ninguém tem sangue de barata", escreveu o brasileiro após a agressão em sua conta no Instagram.

Mas o técnico do PSG, Thomas Tuchel, criticou o comportamento do atleta: "Não gostei nada. Não é possível que faça isto, simplesmente não é possível", disse.

NOVA POLÊMICA

Neymar também está envolvido e outra confusão. O atacante apresentou um recurso de apelação contra a suspensão de três partidas na Liga dos Campeões da próxima temporada, informou a Uefa. "A data da reunião da comissão de apelação ainda não foi estabelecida", afirmou a confederação continental.

O brasileiro, que estava lesionado e não disputou a partida em que o PSG foi eliminado da Liga dos Campeões pelo Manchester United (derrota de 3-1 no estádio Parc des Princes), foi punido por ter insultado os árbitros na noite do jogo, el 6 de março.

O jogador de 27 anos, que estava na tribuna de honra do estádio, usou o Instagram para reclamar de um pênalti marcado no fim da partida, com o auxílio do VAR, que provocou a eliminação do PSG.

"Isso é uma vergonha. Ainda colocam quatro caras que não entendem de futebol para ficar olhando o lance em câmera lenta. Isso não existe. Como o cara vai colocar a mão de costas?", afirmou Neymar, antes de usar um palavrão.

Suspenso por três partidas pela Uefa em 26 de abril, o brasileiro perderá os três primeiros jogos de sua equipe na fase de grupos da próxima temporada, caso a apelação não tenha resultado.