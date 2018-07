Federação ganesa pagará governo por dinheiro da Copa

A Associação Ganesa de Futebol (GFA, na sigla em inglês) afirmou nesta quinta-feira que finalmente está pronta para pagar os US$ 3 milhões (cerca de R$ 7,5 milhões) que o governo injetou em premiações ao time durante a Copa do Mundo. Ainda nesta quinta, cartolas irão se reunir com o ministro dos Esportes e quitar a dívida.

Em meio à Copa, antes da terceira e última rodada da fase de grupos, o presidente de Gana, John Dramani, enviou ao Brasil um avião com 3 milhões de dólares. O dinheiro era referente à premiação para os jogadores pela participação na Copa.

O grupo de Gana ameaçava não entrar em campo contra Portugal caso não recebesse a verba prometida pela Associação Ganense de Futebol. De acordo com o técnico da equipe, James Appiah, foi combinado que cada jogador receberia cem mil dólares (R$ 225 mil) pelas aparições no Mundial.

Na ocasião, o dinheiro vivo foi transportado da Base Aérea de Brasília até o hotel onde os jogadores estavam hospedados, também na capital federal. Eles foram flagrados por câmeras de televisão recebendo o dinheiro e comemorando.

À época, a GFA afirmou que o governo do país estava pagando de forma antecipada o prêmio pela participação na Copa e que seria reembolsado assim que acabasse o Mundial, quando a Fifa devia pagar o que corresponde à Gana por ter disputado a competição.