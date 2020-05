Federação Gaúcha adia encontro com clubes e se reunirá com Governo Estadual

A reunião que seria realizada nesta sexta-feira entre clubes e Federação Gaúcha de Futebol (FGF) foi adiada para a próxima quarta-feira, às 15h. O motivo, segundo explicou a entidade, é que um encontro com o governador Eduardo Leite foi marcado para terça-feira.

O objetivo do presidente da FGF, Luciano Hocsman, é dialogar com o governador e demais autoridades para saber os cenários possíveis para o retorno das competições. Depois dessa estimativa, conversará com os representantes dos 12 clubes do Campeonato Gaúcho para planejar as datas e protocolos.

"A partir desta conversa, será possível avançar em algumas deliberações com os dirigentes a respeito dos cenários viáveis para o retorno da competição", disse a FGF em nota.

As férias dos jogadores se encerram nesta sexta-feira e houve liberação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para volta aos treinos, desde que respeitem as orientações dos governos locais. Em Porto Alegre, por exemplo, o Internacional já agendou o retorno para segunda-feira. Luciano Hocsman afirmou que não haverá uma decisão da entidade em relação ao assunto.

A expectativa para a reunião com os clubes é discutir pontos em aberto, como inscrição de novos atletas, número de pessoas envolvidas nas partidas e também possibilidade de final única. O que já está definido é que todas as partidas serão realizadas com portões fechados, independentemente da liberação do município.

O Campeonato Gaúcho foi paralisado após a terceira rodada do segundo turno, em 15 de março. O Caxias conquistou o primeiro turno e jogará na final geral com o campeão do segundo turno. Caso também vença o segundo turno, é declarado campeão estadual.