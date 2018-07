Federação grega encerra suspensão e retoma jogos de futebol

A Federação Grega de Futebol encerrou nesta terça-feira a suspensão que paralisa o futebol no país desde o dia 14. Após 10 dias sem jogos, a entidade liberou a realização de partidas das duas divisões do Campeonato Grego ao entrar em acordo com os clubes.

Em reunião, os times gregos se comprometeram a endurecer punições contra torcedores envolvidos em episódios de violência e contra dirigentes responsabilizados por má administração dos clubes.

O acordo entre clubes e federação foi acompanhado da escolha de Georgios Borovilos para ser o novo presidente do conselho que reúne os 18 melhores times da Grécia. O novo mandatário foi árbitro de nível internacional e atualmente é o presidente do clube Asteras.

Os jogos foram paralisados desde que Christoforos Zografos, ex-árbitro da Fifa, foi agredido por dois homens em Atenas. Ele teria sido atacado por ser um dos responsáveis por indicar árbitros para as partidas dos campeonatos locais. Zografos ocupa o cargo de diretor assistente do Comitê Central de Arbitragem da Federação Grega.

Não foi a primeira vez que o futebol grego parou neste ano. Em setembro, o governo de Atenas anunciou a suspensão de todas as competições esportivas profissionais do país por uma semana, depois de confirmada a morte de Kostas Katsoulis, um torcedor do Ethinikos Piraeus, de 46 anos, vítima da violência entre torcidas.