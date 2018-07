Federação Holandesa pede punição de 7 jogos a Suárez

A Federação Holandesa de Futebol propôs uma suspensão de sete jogos ao atacante uruguaio Luis Suárez, do Ajax, pelo fato de o jogador ter dado uma mordida no meio-campista Otman Bakkal, do PSV Eindhoven, no último sábado, durante partida válida pelo Campeonato Holandês.

Na última segunda-feira, o Ajax anunciou uma suspensão de dos jogos a Suárez, multou o atleta e teria até a tarde desta quarta para responder à proposta apresentada pela Federação Holandesa de Futebol. Se o clube não anunciar sua posição sobre o assunto, o caso será discutido em uma audiência disciplinar nesta quinta.

A federação do país acusou Suárez de cometer "um ato violento, mordendo um adversário". Na ocasião, o juiz da partida não viu a agressão e o jogador sequer foi punido com cartão, mas imagens de TV foram usadas como prova contra o uruguaio, que chegou a ser chamado de "Canibal do Ajax" em título publicado pelo jornal holandês De Telegraaf. A publicação, no caso, pediu que o Ajax e a federação punissem o atleta pelo seu ato.

Suárez foi um dos destaques da Copa do Mundo da África do Sul, com três gols marcados, mas também enfrentou duras críticas por ter feito uma defesa com as mãos que evitou um gol de Gana nas quartas de final da competição.