Federação italiana de futebol cogita terminar a temporada em agosto

O presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC) disse na quarta-feira que deseja que a temporada da Série A do Campeonato Italiano continue, mesmo que termine em agosto. "Faremos tudo o que pudermos para terminar o campeonato, se necessário, pediremos à Uefa e à Fifa que passe de 30 de junho, com jogos em julho ou agosto", disse Gabriele Gravina à Radio Marte.

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

"É prematuro pensar em uma data, mas devemos permanecer otimistas, inclusive com a saúde dos italianos", acrescentou. Todos os esportes na Itália foram suspensos até 3 de abril devido à pandemia do novo coronavírus, que também forçou o adiamento da Euro 2020 e das Olimpíadas de Tóquio.

Na semana passada, o presidente da FIGC disse que esperava o retorno do Campeonato Italiano no fim de semana de 2 de maio. Uma reunião entre representantes da liga italiana, FIGC, sindicato dos jogadores, treinadores e governo está prevista para quinta-feira para fazer uma avaliação.

Gravina descartou a possibilidade de cancelar o Campeonato Italiano ou atribuir o título ao líder da classificação quando a temporada foi suspensa, a Juventus Turin. "Isso levaria a um cenário desagradável. Continuarei a rejeitar essas opções pelo maior tempo possível", afirmou.

A competição foi paralisada com a Juventus líder com 63 pontos, um a mais que a Lazio, segundo colocada. Mais distante aparece a Inter de Milão, na terceira posição com 54 pontos. Já a zona de rebaixamento conta com o Lecce (25), SPAL (18) e Brescia (16).