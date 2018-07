Federação Italiana de Futebol marca eleição para agosto

A Federação Italiana de Futebol irá eleger seu novo presidente no dia 11 de agosto. O ex-mandatário, Giancarlo Abete, renunciou ao cargo imediatamente após a derrota por 1 a 0 para o Uruguai na última terça-feira, junto com o então treinador da seleção, Cesare Prandelli. O resultado eliminou a Itália ainda na fase de grupos da Copa do Mundo.

Abete ratificou sua decisão em reunião do Conselho da Federação nesta segunda-feira, quando ficou definida a data para a escolha de seu sucessor. "Eu tentarei o meu melhor para contornar a situação até 11 de agosto", disse o dirigente.

Atualmente com 63 anos, Abete comanda o futebol italiano desde 2007 e teria mais três anos de mandato após ser reeleito ano passado. "Questões pessoais, profissionais e políticas tornaram minha demissão irreversível. Não estou com nenhum problema de ordem mental e não é meu costume abandonar o barco", afirmou.

O próximo presidente terá a palavra final sobre quem será o novo técnico da seleção italiana. Uma ideia que vem sendo discutida na Federação - em particular pelo candidato à presidência Carlo Tavecchio - é escolher um treinador experiente, que seja um mentor para um sucessor mais jovem, que trabalharia com um prazo mais longo.