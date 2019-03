Federação Italiana fecha acordo com a China para realizar jogos no país asiático

A Federação Italiana de Futebol (FIGC, na sigla em italiano) assinou um memorando abrangente com o governo da China para promover o futebol italiano no país asiático e também ajudar a desenvolver a modalidade. O acordo foi assinado neste domingo na sede da entidade, em Roma.

"É uma reunião histórica, cheia de significado", disse o presidente da entidade, Gabriele Gravina, depois de se reunir com o ministro da Comunicação da China e diretor geral da China Mídia Group, empresta estatal de mídia do país, Shen Haixiong. "O diálogo entre a Itália e a China se fortalece graças à combinação de esporte e cultura que gera novas oportunidades, reforça a dimensão do confronto e promove a excelência de ambos os lados", completou.

O acordo prevê, entre outras coisas, a realização de jogos da Supercopa da Itália ou da Copa da Itália na China nos próximos três anos. A Supercopa, que opõe o campeão do Campeonato Italiano e o vencedor da Copa da Itália, já foi disputada quatro vezes no país asiático nos últimos 10 anos.

O encontro com Shen Haixiong também foi útil para discutir sobre os direitos de transmissão da televisão e a respeito da colaboração no desenvolvimento de jovens jogadores chineses no futebol italiano, além de instruções no uso do arbitro de vídeo (VAR, na sigla em inglês).

Shen estava em Roma para a visita do presidente da China, Xi Jinping, e aproveitou a viagem para, segundo ele, trazer mais eventos que envolvem futebol na China. "Queremos promover a indústria do futebol por meio de nossa cooperação estratégica", disse.