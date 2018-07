Federação mantém cartão e Marcelo desfalcará Real em clássico

O Real decidiu protestar contra o cartão por entender que Marcelo sequer tocou o adversário Vitolo no lance em que foi advertido. O próprio lateral, na saída do gramado, reclamou da postura do árbitro e garantiu: "Todo mundo viu que eu nem toquei nele".

A RFEF, no entanto, considerou que as imagens não foram provas suficientes para afirmar que o árbitro havia se equivocado no lance. "Não se desprendem da imagem uma prova suscetível para acreditar de forma inequívoca a inexistência do acontecimento descrito na súmula", apontou a entidade.

Se o cartão de Marcelo foi confirmado, o amarelo recebido por Varane foi reconsiderado pela RFEF. A entidade entendeu que as imagens comprovaram o erro do árbitro ao considerar que o defensor francês tocou com a mão na bola, no lance em que foi advertido.

"Depois de assistir à prova de vídeo da jogada, não é possível observar que a bola tenha contato com o braço do jogador. Encontramo-nos diante de um erro material manifesto, que permite deixar sem efeitos disciplinares a referida advertência", avaliou a RFEF.