Federação mantém volta do Gaúcho com clássicos e final em dois jogos

A retomada do Campeonato Gaúcho se dará com uma rodada de clássicos, com o regulamento sendo mantido. Um dia após o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, liberar a volta do torneio, representantes do clubes se reuniram com a Federação Gaúcha de Futebol e confirmaram a volta do torneio seguindo a ordem da tabela e o regulamento.

Isso significa que a antepenúltima rodada do segundo turno será realizada nos dias 22 e 23 de julho, sendo que ainda precisa ser desmembrada, o que ocorrerá em breve. Os confrontos na volta serão os clássicos Internacional x Grêmio, esse no Beira-Rio, Pelotas x Brasil, Juventude x Caxias e Novo Hamburgo x Aimoré, além de Ypiranga x Esportivo e São Luiz x São José.

Depois, serão disputadas mais duas rodadas, as semifinais, em jogos únicos, e a decisão do segundo turno, em 5 de agosto. Se o Caxias for campeão, se tornará vencedor do Campeonato Gaúcho, pois também faturou o primeiro.

Caso isso não aconteça, poderá haver um conflito de datas para a disputa da final em dois jogos, pois a CBF prevê o início do Campeonato Brasileiro para o fim de semana dos dias 8 e 9 de agosto.

A federação também dará auxílio financeiro aos dez times do interior gaúcho para ajudar no custeio da hospedagem e das medidas sanitárias para evitar a propagação do coronavírus. "Uma nova conferência em vídeo entre a Federação e os mandatários das equipes será realizada na próxima semana para alinhar questões relativas aos protocolos que serão adotados nos jogos", afirmou a federação.