Federação marcará datas de Figueirense x Chapecoense pelas quartas do Catarinense

Ao confirmar a punição ao Hercílio Luz em julgamento realizado na noite de terça-feira, a Federação Catarinense de Futebol (FCF) anunciou nesta quarta que vai marcar as datas das quartas de final do Campeonato Catarinense entre Figueirense e Chapecoense.

"Com a perda dos pontos do Hercílio Luz, o Figueirense fica com a oitava colocação na primeira fase. Dessa forma, a Federação Catarinense de Futebol (FCF) irá marcar o confronto de quartas de final entre Chapecoense e Figueirense. O primeiro jogo será em Florianópolis e o segundo em Chapecó", comunicou a FCF em nota oficial.

Em comunicado assinado pelo presidente Norton Flores Boppré, o Figueirense disse que "reitera sua posição de respeito aos regramentos do futebol e aguarda o posicionamento da FCF acerca da partida válida pelas quartas de final do campeonato estadual de 2021".

Já a Chapecoense avisou que "adotará todos os mecanismos jurídicos necessários para resguardar seus direitos e respeitar o resultado conquistado dentro de campo", mas não entrou em maiores detalhes sobre o que pretende fazer.

Time de melhor campanha na fase classificatória, a Chapecoense passou pelo Hercílio Luz nas quartas de final e enfrentaria o Marcílio Dias na semifinal, mas o primeiro jogo acabou sendo adiado justamente por conta do julgamento.

A FCF puniu o Hercílio Luz após denúncia de que o zagueiro Alisson teria jogado de forma irregular contra o Brusque, ainda pela nona rodada. O jogador foi expulso na final da Série B do Estadual de 2020 e, julgado em 6 de abril, deveria ter cumprido um jogo de suspensão, no caso no duelo contra o Brusque, mas isso não aconteceu.