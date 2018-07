Federação Mexicana de Futebol enaltece Rafa Márquez após acusação de tráfico

A Federação Mexicana de Futebol emitiu um comunicado nesta quinta-feira elogiando a conduta de Rafa Márquez, zagueiro da seleção que foi sancionado pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos por supostas ligações com o tráfico de drogas.

A informação veio na quarta-feira. Capitão da seleção mexicana, atualmente no Atlas e com passagens por Barcelona e Monaco, Rafa Márquez entrou em uma lista de 22 pessoas ligadas ao narcotráfico, o que teria sido descoberto após uma investigação de vários anos contra uma organização supostamente liderada por Raúl Hernández Flores.

Após a notícia surpreendente, a federação enalteceu o jogador nesta quinta. "A Federação Mexicana de Futebol e a Liga MX são organismos que têm um absoluto respeito pelas leis e pelos regulamentos", publicou a entidade em seu site, antes de elogiar.

"Reconhecemos e admiramos a trajetória de Rafael Márquez, quem recentemente completou 20 anos como símbolo da seleção mexicana e quem nos representou dignamente em múltiplos eventos internacionais, sempre mostrando uma liderança e um compromisso únicos", acrescentou.

A federação, inclusive, citou a família do zagueiro para melhor enaltecê-lo. "Seu profissionalismo e entrega foram inegáveis em todos os clubes por onde passou no México e no mundo. Sabemos também que se trata de um pai de família exemplar."

Por fim, a federação se colocou à disposição para auxiliar as autoridades ligadas ao caso. "Confiamos que Rafael Márquez esclareça a situação ante as autoridades competentes, as quais a apoiaremos para que isto termine de maneira rápida e eficaz."