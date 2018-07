Federação Mineira anuncia datas das semifinais

Esta etapa da competição será aberta no sábado, com o América de Teófilo Otoni recebendo o Cruzeiro às 18h30, no estádio Nassri Mattar. América-MG e Atlético-MG jogam no domingo, às 16h, na Arena do Jacaré.

O estádio de Sete Lagoas será palco também dos dois jogos de volta, desta vez com datas invertidas. Atlético-MG e América-MG se enfrentam às 18h30 do sábado, dia 30 de abril. O Cruzeiro recebe o time do interior no feriado de domingo, às 16h.

As finais do Mineiro também foram confirmadas para os dias 8 e 15 de maio, dois domingos. A não ser que o América de Teófilo Otoni elimine o Cruzeiro e mande o primeiro jogo em casa, as duas partidas da decisão serão na Arena do Jacaré.