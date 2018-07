Federação Mineira organiza jantar para seleção brasileira

BELO HORIZONTE - Para quebrar o gelo e a ansiedade que antecede a partida entre Brasil e Uruguai nesta quarta-feira, no Mineirão, a federação mineira organiza um jantar de confraternização no hotel onde a seleção brasileira está hospedada, em Belo Horizonte. O evento conta com a presença dos familiares dos jogadores, que tiveram autorização de Luiz Felipe Scolari de rever os parentes para descontrair antes da grande decisão contra os uruguaios.

O evento, que a imprensa não pôde participar, contou com a presença do presidente da CBF, José Maria Marin, e do seu vice, Marco Polo del Nero. Após o jantar, os presentes poderão ir para uma sala de convivência, onde terão mais algum tempo para conversar.

Antes do treinamento nesta terça-feira, Felipão deu mais uma prova do clima descontraído que anima a seleção brasileira. Assim como aconteceu no dia anterior, o treinador teve mais uma conversa informal com os jornalistas no hotel da delegação e ao lado do coordenador técnico Carlos Alberto Parreira, bateu papo e mostrou bom humor. O gaúcho ainda tomou chimarrão e contou piadas para os jornalistas.

Brasil e Uruguai se enfrentam nesta quarta-feira, no estádio Mineirão. O vencedor enfrenta o classificado de Espanha e Itália, que jogam na quinta-feira, em Fortaleza. A decisão acontece no domingo, no Maracanã.