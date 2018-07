Federação Mineira pede que Tricordiano explique denúncia de 'manipulação'

Endereçado ao presidente do Tricordiano, Vicente Vinagre, a FPF pede que o clube se manifeste até 19h de terça-feira respondendo "se reconhece a página no Facebook de onde se extraiu o comunicado como oficial do clube", que informe quem é o responsável pelas postagens e explique "quais indícios que demonstram a alegada 'manipulação' nos resultados dos jogos do campeonato".

Além disso, a FMF pergunta se o Tricordiano pretende, "de fato, de forma irrevogável e irretratável, cancelar sua participação no campeonato, abandonando-o". O documento é assinado pelo presidente da federação, Paulo Bracks.

No texto publicado domingo à noite na página do Tricordiano, escreveu: "Devido a indícios que demonstram manipulação de resultados no Campeonato Mineiro e reforçados no jogo contra a URT em Paços de Minas, o Tricordiano informa a intenção de cancelar sua participação no campeonato."

O Tricordiano ocupa atualmente a antepenúltima colocação no Mineiro, com somente seis pontos em sete partidas, mas não estaria rebaixado se a competição terminasse hoje. Na partida em questão, a equipe reclamou muito de um pênalti não marcado após toque de mão na área adversária. Depois, acabou sendo castigada com um gol nos acréscimos que selou a vitória da URT por 1 a 0, no último domingo.