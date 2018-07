Federação nega apelação e Ibrahimovic desfalca Milan

O sueco foi punido após agredir o jogador do Napoli Salvatore Aronica, com um tapa no rosto, na partida entre as equipes, no dia 5 de fevereiro. Ele já cumpriu os dois primeiros jogos da suspensão, diante de Udinese e Cesena.

Assim, o Milan esperava eliminar a terceira partida da punição, fundamental para o futuro da equipe na sequência da competição, mas um tribunal da FIGC negou. Com 50 pontos o time milanês está na liderança do Italiano, mas a Juventus, rival deste sábado, é a segunda colocada, com 49 pontos, e tem um jogo a menos.