Federação nega recurso e Neymar segue como baixa do Barcelona em clássico

A Real Federação Espanhola de Futebol rejeitou nesta quinta-feira recurso do Barcelona para tentar reverter punição que vai tirar Neymar do clássico com o Real Madrid, no domingo, pelo Campeonato Espanhol. O duelo, considerado decisivo, pode encaminhar o título para o Real ou embolar a ponta da tabela.

O Barcelona acionou o Comitê de Apelação para tentar anular a suspensão de dois jogos aplicada pela Real Federação pela atitude de Neymar, após ser expulso de campo na partida contra o Málaga, no dia 8 deste mês. Os dois jogos de gancho foram somados à partida de suspensão automática, por causa do cartão vermelho. Assim, o brasileiro foi suspenso por três jogos.

No recurso, o time catalão não negou que Neymar aplaudiu a arbitragem, em tom de ironia, após ser excluído de campo. Mas alegou que o ato não seria passível de punição. O Comitê de Apelação, no entanto, rejeitou a argumentação. "Acordamos em rejeitar o recurso formulado pelo Barcelona, confirmando a decisão inicial, definida pelo Comitê de Competição, no dia 10", registrou o Comitê de Apelação.

O Barcelona ainda poderá recorrer ao Tribunal Administrativo do Esporte, num prazo de 15 dias, mas o clube catalão ainda não se pronunciou sobre esta possibilidade. De qualquer maneira, haveria pouco tempo para o Barcelona receber uma decisão sobre o caso, uma vez que a intenção do time é contar com Neymar no domingo.

O clássico no estádio Santiago Bernabéu pode definir o campeonato, no fim de semana. Isso porque o Real tem 75 pontos e um jogo a menos, contra 72 do Barcelona. Assim, se o time catalão vencer a partida poderá seguir sonhando com o título. Um tropeço praticamente acabaria com suas chances.