Federação Paulista anuncia datas dos confrontos das quartas de final do Paulistão

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou, na manhã deste sábado, 19, as datas e horários dos duelos válidos pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Os confrontos serão disputados em partida única entre as duas melhores equipes de cada chave, com mando e vantagem para o primeiro colocado do grupo. Somente São Paulo e São Bernardo, os classificados da chave B, já sabem que se enfrentarão. O jogo está marcado para a próxima terça-feira, 22 de março, às 20h30, no Morumbi.

Isso porque não se sabe ainda quem Palmeiras, Corinthians e Bragantino, que já garantiram a pontuação para passar em primeiro de seus grupos, vão ter como adversários nas quartas de final. Os duelos serão definidos nas partidas que vão acontecer neste sábado, 19, que marcam a última rodada da primeira fase do torneio. Contudo, isso não impediu da federação se antecipar e já realizar o anúncio dos cruzamentos.

Além do já mencionado São Paulo x São Bernardo, marcado para terça-feira, a FPF agendou o confronto do grupo D (que tem o Bragantino como líder) para às 19h, de quarta-feira, 23; o do grupo C, do Palmeiras, para às 21h35, do mesmo dia; e o do grupo A, liderado pelo Corinthians, para quinta-feira, 24, às 19h.

Resta saber como serão os cruzamentos. No grupo A e no grupo C, todos ainda têm chances de classificação. O Corinthians pode enfrentar a Inter de Limeira, Guarani ou Água Santa. Com 14 pontos, a Inter é a segunda coloccada, na frente Guarani (13) e Água Santa (11), que enfrenta o Santos, no duelo em que ambos correm o risco de ser rebaixados.

O Palmeiras vive situação semelhante. Todos os seus adversários de chave podem passar às quartas. O segundo colocado, o Ituano, com 18 pontos, enfrenta a Ponte Preta, outra que que corre perigo do descenso. O Botafogo, também com 18 pontos, enfrenta o São Paulo, no Morumbi. E o Mirassol, quarto colocado, mas somente um ponto atrás dos dois concorrentes, enfrenta a Ferroviária fora de casa. O Bragantino, do grupo D, pode ter como adversário o Santos ou o Santo André.

Confira datas, horários e transmissões das quartas de final:

São Paulo x São Bernardo FC – Morumbi

Transmissão: HBO Max/Estádio TNT Sports

Quarta-feira, 23 de março - 19h

Red Bull Bragantino x Santo André/Santos – Estádio Nabi Abi Chedid

Transmissão: Premiere e Paulistão Play

Quarta-feira, 23 de março - 21h35

Palmeiras x Ituano/Botafogo/Mirassol – Allianz Parque

Transmissão: Record TV, Premiere e Paulistão Play

Quinta-feira, 24 de março - 19h

Corinthians x Inter de Limeira/Guarani/Água Santa – Neo Química Arena

Transmissão: YouTube, Premiere e Paulistão Play