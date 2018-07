Federação Paulista de Futebol aguarda laudo e adia definição sobre o Água Santa A Federação Paulista de Futebol (FPF) contratou a empresa Arena para fazer um laudo sobre o estádio de Inamar, em Diadema. Baseado no estudo de engenharia e arquitetura que será apresentado pela empresa é que a entidade vai decidir sobre a participação do Água Santa na Série A1 do Campeonato Paulista. Como o laudo deve ficar pronto apenas na próxima semana, a federação adiou desta quarta-feira para o dia 19 o anúncio sobre a definição do acesso do clube.