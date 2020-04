Federação Paulista de Futebol divulga vídeo em dia que seria final do Paulistão

Suspenso em razão da pandemia do novo coronavírus, o Campeonato Paulista estaria tendo sua final disputada neste domingo. Com isso, a Federação Paulista de Futebol divulgou um vídeo falando sobre a situação da competição que impactou as competições esportivas do mundo todo.

Na filmagem, a cidade de São Paulo aparece vazia, consequência do isolamento social provocado pelo isolamento social que é preciso ser feito para evitar o contagio de covid-19. Justamente o clima contrário do que a decisão do futebol paulista proporciona todo ano.

"Nos afastamos hoje para nos reencontrarmos amanhã", diz a gravação, deixando a entender que a competição deverá ser retomada em algum momento. De acordo com as normas de segurança e saúde, mesmo que os eventos esportivos retornem, os mesmos não poderão ser feitos com a presença de público.

A cidade de São Paulo tem sido o epicentro do Brasil quando o assunto é o coronavírus. A própria entidade do futebol paulista disse que as competições só deverão ser retomadas quando as autoridades responsáveis julgarem pertinente. De acordo com o medido da FPF, é impossível estipular uma data para o retorno das partidas.