Federação Paulista de Futebol realiza 2ª Peneira Feminina Sub-17 em busca de novos talentos

A Federação Paulista de Futebol (FPF) irá realizar, pela segunda vez, uma seletiva para meninas de 14 a 17 anos que sonham em jogar futebol. Serão disponibilizadas vagas para até 200 atletas que se apresentarão em dois dias de peneira no Cepeusp (Centro de Práticas Esportivas da USP) nos dias 14 e 15 de outubro. As meninas serão divididas em quatro turmas em quatro períodos.

Ana Lorena Marche, coordenadora de futebol feminino na FPF, conta que, devido à pandemia, a Federação foi obrigada a reduzir a quantidade de vagas, por isso 200 é o número máximo de atletas que participarão da peneira. Por esse mesmo motivo, não houve seletiva no ano passado.

As participantes deverão apresentar teste negativo para covid-19, PCR feito até 48 horas antes ou antígeno feito 24 horas antes. A FPF irá disponibilizar testes tipo antígeno no dia anterior e no dia da avaliação. O uso da máscara só será dispensado durante as atividades físicas de campo. Todos os demais profissionais, staff e responsáveis, permanecerão em local separado das atletas.

Todos os clubes participantes do Paulista Feminino Sub-17 estarão representados na seletiva com o objetivo de observação e seleção das atletas. Contudo, não poderão entrar em contato direto com as atletas. Após o evento, cada clube irá enviar à FPF os nomes das atletas que despertarem interesse.

Estarão aptas atletas nascidas em 2007, desde que já tenham completado 14 anos, e nascidas em 2006, 2005 e 2004. Deverão também apresentar exame médico de aptidão física feito até 6 meses antes do dia do evento. No dia da peneira, será obrigatória a presença de um responsável pela atleta (mãe, pai ou tutor legal). As inscrições da segunda seletiva sub-17 estão abertas desde quinta pelo site www.futebolpaulista.com.br.

A primeira edição da Peneira Feminina Sub-17 ocorreu em 2019 e reuniu mais de 400 jovens atletas sob olhares de observadores dos clubes participantes do Paulista Feminino daquele ano. 221 jogadoras foram selecionadas na oportunidade. Destas, 100 estiveram presentes no Campeonato Paulista de 2019. No meio deste grupo, estava uma menina que viajou mais de dois mil quilômetros em busca do sonho da carreira profissional.

Com o apoio do pai, Joyce de Andrade saiu da Paraíba e participou do segundo dia de peneira. Canhota, a menina de 15 anos impressionou os olheiros do Corinthians e acertou com a equipe paulista. Depois, acabou se transferindo para o São Paulo. Aos 17, Joyce já teve a oportunidade também de representar as categorias de base da seleção brasileira.

A atacante do Santos, Cristiane, a meia da Roma, Andressa Alves, e o ex-goleiro Zetti estiveram presentes no evento em 2019. Na época, Aline Pellegrino era a diretora de futebol feminino da Federação Paulista. Meses depois, ela assumiu o cargo de Coordenadora de Competições Femininas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e deixou a responsabilidade da modalidade no Estado de São Paulo para Marche.

Para este ano, a FPF planeja ter presenças ilustres para acompanhar a apresentação das futuras jogadoras. "Sim, estamos fazendo os convites e há a possibilidade de termos a Cristiane, Tamires e Formiga no evento", disse a coordenadora. Se confirmado, essas atletas, referências para muitas meninas, serão devidamente testadas contra a covid-19, seguindo todos os protocolos sanitários.

A Federação não mantém um balanço exato de quantas atletas ainda estão nas categorias de base. No ano passado, o Paulista Feminino foi disputado apenas com seis equipes devido às dificuldades financeiras dos clubes na pandemia, algo que prejudicou muitas jogadoras. A ideia é que neste ano, o torneio previsto para começar em novembro tenha dez times.