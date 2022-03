Federação Paulista define árbitros das finais do Paulistão entre Palmeiras e São Paulo

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou, nesta segunda-feira, os árbitros sorteados para as duas partidas finais do Campeonato Paulista entre São Paulo e Palmeiras. Douglas Marques das Flores será o árbitro principal do primeiro jogo, nesta quarta-feira, às 21h40, no Morumbi. O segundo duelo, previsto para domingo, às 16 horas, no Allianz Parque será dirigido por Raphael Claus.

Os assistentes de Douglas Marques das Flores serão Daniel Paulo Ziolli e Alex Ang Ribeiro. Enquanto o VAR terá o comando de José Cláudio Rocha Filho.

Já no domingo, Danilo Ricardo Simon Manis e Neuza Inês Back serão os assistentes de Raphael Claus. O VAR será de responsabilidade de Thiago Duarte Peixoto.

Raphael Claus foi o juiz principal de três jogos do Palmeiras na atual edição do Campeonato Paulista. Nos três jogos, o time alviverde saiu vencedor, diante da Ponte Preta (3 a 0), Ferroviária (2 a 0) e Santos (1 a 0). Ele também apitou um jogo do São Paulo: a vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta.

Douglas Marques das Flores, por sua vez, foi o árbitro do clássico Choque-Rei na primeira fase - que terminou com vitória alviverde por 1 a 0. Ele foi o responsável por mais um jogo do Palmeiras, diante do São Bernardo (1 a 1), e outros três do São Paulo, diante do mesmo adversário do ABC (4 a 1), contra o Red Bull Bragantino (derrota por 4 a 3) e uma vitória simples com o Santo André.

Campeão em 2021, quando quebrou um tabu de 16 anos sem o título estadual, o São Paulo busca o bicampeonato, feito que não consegue desde 1991/1992. Já o Palmeiras tenta conquistar o título de forma invicta, assim como fez há 50 anos.