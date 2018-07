Federação Paulista divulga os 26 grupos da Copa São Paulo de 2015

A Federação Paulista de Futebol anunciou, nesta sexta-feira, os 26 grupos da edição de número 46 da tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior. Todos os 20 times que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro estão representados entre os 104 participantes.

Cada grupo contém um time da cidade e um time tradicional - além dos 20 times da Série A, também Paraná, Fortaleza, Ceará, Vasco, Ponte Preta, Atlético-GO e Guarani foram ''cabeças de chave''. A única exceção é o Grupo U, que será jogado em Ilhabela. Sem uma equipe local, lá estão Criciúma e Guarani.

Atual campeão, o Santos terá sua sede na cidade de Lins, ao lado de Linense, Penapolense e Babaçu-MA. O Corinthians, time que mais vezes foi campeão - oito títulos -, está no grupo de Barueri e jogará contra Grêmio Barueri, Rio Branco-AC e Guaicurus-MS.

O São Paulo vai jogar em São José dos Campos, contra São José, 4 de Julho-PI e São Raimundo-RR. Já o Palmeiras vai reencontrar um velho algoz, a Inter de Limeira. Murici-AL e Desportiva Ferroviária-ES também compõem o Grupo J.

A capital paulista terá dois grupos. Em um deles está o Nacional, dono do Estádio Nicolau Alayon, enquanto no outro joga o Juventus, da Rua Javari. A FPF, porém, não divulgou os estádios que receberão os jogos.

A competição será disputada nos mesmos moldes de 2014. Os primeiros colocados de cada chave avançam à segunda fase, assim como os seis melhores segundos colocados, num total de 32 times.

A final da Copa São Paulo acontece no dia 25 de janeiro, a princípio no Estádio do Pacaembu, na capital paulista. A decisão sempre acontece no dia em que a cidade de São Paulo comemora seu aniversário.

CONFIRA OS GRUPOS:

Grupo A (Tanabi) - Tanabi, Paraná, Itapemirim-ES e Mirassol

Grupo B (São José do Rio Preto) - América-SP, Grêmio, Confiança-SE e Rio Preto

Grupo C (Catanduva) - Catanduvense, Goiânia, Náutico e Ponte Preta

Grupo D (Lins) - Linense, Santos, Penapolense e Babaçu-MA

Grupo E (Presidente Prudente) - Grêmio Prudente, Bahia, Audax e Comercial-MS

Grupo F (Bauru) - Noroeste, Fluminense, Comercial-PI e Luverdense-MT

Grupo G (São Carlos) - São Carlos, Botafogo, XV de Piracicaba e Itabaiana-SE

Grupo H (Leme) - Lemense, Fortaleza, Botafogo-SP e Independente-PA

Grupo I (Araraquara) - Ferroviária, Ceará, Monte Azul-SP e Gama

Grupo J (Limeira) - Inter de Limeira, Palmeiras, Murici-AL e Desportiva Ferroviária-ES

Grupo K (Sumaré) - Sumaré, Sport, Paulista e Cacerense-MT

Grupo L (Itu) - Ituano, Internacional, São Bento e Galícia-BA

Grupo M (Paulínia) - Paulínia, Coritiba, Red Bull e São José-AP

Grupo N (Atibaia) - Atibaia, Vitória, Portuguesa e Porto-PE

Grupo O (Indaiatuba) - Primavera, Cruzeiro, ABC e Araguaína-TO

Grupo P (Taubaté) - Taubaté, Vasco, Araxá-MG e Serrano-BA

Grupo Q (Osasco) - Grêmio Osasco, Flamengo, Sampaio Correa e Vilhena-ES

Grupo R (Taboão da Serra) - Taboão da Serra, América-MG, Santa Cruz e Chapecoense

Grupo S (Águas de Lindoia) - Desportivo Brasil, Atlético-GO, Avaí e Paysandu

Grupo T (São Bernardo) - São Bernardo, Atlético-MG, Sete de Setembro-AL e Unaí-DF

Grupo U (Ilhabela) - Criciúma, Vila Nova-GO, Guarani e São José-RS

Grupo V (São José dos Campos) - São José, São Paulo, 4 de Julho-PI e São Raimundo-RR

Grupo W (Barueri) - Barueri, Corinthians, Rio Branco-AC e Guaicurus-MS

Grupo X (São Paulo) - Nacional, Goiás, Rio Claro e Botafogo-PB

Grupo Y (Guarulhos) - Flamengo-SP, Atlético-PR, São Caetano e Palmeira-RN

Grupo Z (São Paulo) - Juventus, Figueirense, Santo André e Tarumã-AM