Federação Paulista divulga relação de mais sete jogos do Estadual

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta terça-feira à noite os sete jogos do Campeonato Paulista a serem realizados no próximo sábado, domingo e segunda-feira. Corinthians, Palmeiras e Santos estarão em ação, enquanto o São Paulo ficará de fora pois tem jogo da Libertadores no Peru na terça-feira.

Dois jogos serão disputados no sábado: 20h - Red Bull Bragantino x Mirassol (6ª rodada), 22h15 - Novorizontino x Ferroviária (6ª rodada). No domingo serão três partidas: 20h - Botafogo x Palmeiras (6ª rodada), 20h - Santos x Inter de Limeira (6ª rodada) e 22h - Corinthians x Ituano (6ª rodada).

Na segunda-feira, mais dois duelos: 20h - Red Bull Bragantino x Ponte Preta (11ª rodada) e 22h15 - São Bento x São Caetano (6ª rodada).

O São Paulo, por causa do primeiro jogo da fase de grupos da Copa Libertadores, diante do Sporting Cristal, no Peru, não teve jogos programados para este período.

Esta maratona de jogos é explicada por causa da pandemia, que parou por um mês a disputa do campeonato estadual. A intenção da FPF e os clubes é encerrar a competição até a data prevista de 23 de maio.