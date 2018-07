Federação Paulista libera estádios da Ponte Preta e do Botafogo

CAMPINAS - A Ponte Preta e o Botafogo não terão que fazer suas estreias em casa no Campeonato Paulista com os portões fechados. Nesta segunda-feira, a Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou que os estádios Moisés Lucarelli e Santa Cruz foram liberados para receber público já na quarta-feira, quando o time campineiro recebe o Bragantino e a equipe ribeirão-pretana terá pela frente o XV de Piracicaba, pela segunda rodada.

Na última sexta-feira, a FPF havia anunciado que o Moisés Lucarelli e o Santa Cruz, do Botafogo, receberiam os jogos da segunda rodada do Paulistão com os portões fechados. Isso porque ainda não tinham recebido todos os laudos de segurança para liberar a entrada da torcida.

O laudo da Polícia Militar para o estádio ponte-pretano havia ficado pronto na última sexta-feira e foi encaminhado para a FPF no mesmo dia. O coronel Marinho recebeu a documentação e oficializou a liberação do estádio apenas nesta segunda-feira. Assim, os torcedores alvinegros poderão comparecer normalmente ao estádio. Os ingressos para as arquibancadas custarão R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia).

REFORÇOS

Nesta segunda-feira, a diretoria da Ponte Preta acertou a contratação de mais um reforço para a temporada 2012. Trata-se do zagueiro Diego Sacoman, que tem seus direitos federativos presos ao Corinthians. O jogador realizou exames médicos nesta manhã e será apresentado oficialmente na terça-feira. Outro que deve chegar ainda essa semana é o atacante Roger, que pertence ao Kashiwa Reysol-JAP e esteve muito próximo de acertar com o Guarani.