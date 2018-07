Federação Paulista muda data e devolve Palmeiras para o Pacaembu

SÃO PAULO - O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira que obteve, junto à Federação Paulista de Futebol (FPF), a mudança da data do jogo contra o Paulista, do dia 3 para 14 de março, às 19h30. Com a alteração, o time não precisará mais jogar na Arena Barueri. O jogo, válido pela 10ª rodada, será disputado no Pacaembu.

"A federação entendeu que era um anseio do palmeirense ver o time no Pacaembu, estádio de fácil acesso ao nosso torcedor e onde temos conseguido bons resultados", justificou o presidente do Palmeiras, Paulo Nobre.

A diretoria palmeirense solicitou a mudança porque não queria que o time jogasse em Barueri. A partida contra o Paulista estava inicialmente marcada para o Pacaembu, mas foi transferida na quinta, por decisão da FPF, a pedido da Polícia Militar.

A PM havia solicitado a mudança porque temia um eventual encontro de torcidas no dia 3, quando também será disputado na capital paulista o jogo entre Santos e Corinthians. O clássico deveria ser realizado na Vila Belmiro, mas foi transferido para o Morumbi porque o time santista perdeu o mando de campo - punição por causa das moedas atiradas em Paulo Henrique Ganso no clássico contra o São Paulo.

Com estas alterações na tabela do Paulistão, o Palmeiras ficará duas semanas sem jogar pelo Estadual. Após enfrentar o União Barbarense, neste domingo, o time só entrará em campo pelo campeonato no dia 10, no clássico com o São Paulo, no Morumbi.