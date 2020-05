Federação prevê o final do Campeonato Italiano para 20 de agosto

A Federação Italiana de Futebol (FIGC, sigla em italiano) anunciou, nesta quarta-feira, que o objetivo é terminar os campeonatos das três divisões (Serie A, Serie B e Serie C) até 20 de agosto. A próxima temporada está programada para começar em 1º de setembro.

A federação também propôs alternativas, caso as disputas sejam novamente interrompidas pela pandemia de coronavírus. A ideia seria recorrer a playoffs ou determinar posições por coeficientes de pontos.

O Campeonato Italiano foi suspenso em 9 de março e ainda tem 12 datas para serem disputadas, além de quatro jogos atrasados. A Juventus, em busca do nono título consecutivo, lidera a tabela com 63 pontos, um a mais que a Lazio. A Copa da Itália está na fase semifinal.

O futebol na Itália não vai voltar, por enquanto, antes do dia 14 de junho. Esta é a data programada em decreto assinado no último domingo pelo governo comandado pelo primeiro ministro Giuseppe Conte para a volta de eventos esportivos no país.

Na terça-feira, o governo aprovou o retorno dos treinos coletivos para clubes de futebol profissional, para que a Serie A pudesse ser disputada novamente em meados de junho.

Por outro lado, a FIGC encerrou todos os campeonatos amadores, incluindo os femininos até a Serie B.