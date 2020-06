Federação prevê retorno do Catarinense para final de julho ou início de agosto

Depois do governo de Santa Catarina proibir atividades esportivas até 5 de julho por conta da pandemia, a Federação Catarinense de Futebol (FCF) prevê o retorno do Estadual para o final de julho ou início de agosto. Ainda nesta semana, o presidente da FCF, Rubens Angelotti, deve se reunir com os dirigentes dos clubes que estão disputando a elite do Catarinense para chegar a um consenso sobre a data que o Estadual deve ser retomado.

"Ele (Carlos Moisés da Silva, governador de Santa Catarina) liberou a partir do dia 5 de julho o futebol, mas não para jogos, pois os clubes precisam fazer a sua preparação física e também o contato com bola. Então, provavelmente, o retorno do nosso campeonato será para o fim de julho ou até mesmo início de agosto, pois os clubes precisam de um tempo de preparação", disse Angelotti à Rádio CBN/Diário.

Com exceção de Concórdia, Criciúma, Marcílio Dias e Tubarão, todos os outros clubes do Campeonato Catarinense já realizaram testes em seus jogadores e iniciaram os trabalhos presenciais.

O Estadual foi interrompido após o término da primeira fase. Dessa forma, as quartas de final estavam definidas e serão: Chapecoense x Avaí; Criciúma x Marcílio Dias; Joinville x Brusque e Juventus x Figueirense. Tubarão e Concórdia, por outro lado, disputariam o playoff contra o rebaixamento.