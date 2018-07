Federação quer convencer Ribéry a jogar pela França

O presidente da Federação Francesa de Futebol, Noel Le Graet, declarou nesta quarta-feira esperar que o meia Franck Ribéry reconsidere a sua decisão de não mais defender a seleção da França. O jogador do Bayern de Munique, de 31 anos, disse que deseja passar mais tempo com sua família e abrir espaço para jogadores mais jovens na equipe.

"Nós lemos os comentários de ontem de Franck Ribéry sobre sua carreira na seleção. Tal reflexão, para um jogador tão talentoso, não pode ser o resultado de uma única análise e não pode ser tomada de forma definitiva, enquanto ele ainda tem alguns bons anos em sua carreira profissional", disse Le Graet em comunicado publicado no site da federação francesa.

Ribéry jogou 81 partidas pela seleção da França, marcando 16 gols, e fez parte da equipe que perdeu a final da Copa do Mundo de 2006 para a Itália, além de ter participado do torneio de 2010. Neste ano, uma lesão nas costas deixou o meia do Bayern fora do Mundial do Brasil, sendo cortado da seleção às vésperas do início da competição.

Em seu comunicado, Le Graet lembra que Ribéry joga em alto nível em um dos principais times do mundo. Além disso, recorda que a próxima edição da Eurocopa, em 2016, será disputada na França. "Estou convencido de que ele vai reconsiderar sua posição, se ele voltar ao seu melhor", afirmou o dirigente.