Federação revê decisão polêmica e anula suspensão de Muntari no Italiano

Alvo de críticas pela decisão polêmica de manter a suspensão do meia Sulley Muntari, a Federação Italiana de Futebol (FIGC) recuou nesta sexta-feira e anulou o gancho de um jogo aplicado ao jogador do Pescara. Muntari estava suspenso por um jogo porque recebeu dois cartões amarelos no confronto diante do Cagliari, no último domingo, pelo Campeonato Italiano, após se revoltar com insultos racistas vindo da torcida adversária.

Na terça-feira desta semana, a Federação Italiana decidiu por manter a suspensão, o que gerou polêmica e críticas da FIFPro, o sindicato internacional de jogadores profissionais. Além disso, a FIGC decidiu não aplicar qualquer sanção ao Cagliari pelo incidente com sua torcida. A decisão foi revista nesta sexta por um tribunal de apelação da própria federação.

Naquele jogo contra o Cagliari, Muntari foi alvo de insultos racistas por um grupo de torcedores do Cagliari nos minutos finais da partida. Revoltado, o jogador de 32 anos relatou o ocorrido para o árbitro, que não só ignorou o fato, como puniu o atleta com um cartão amarelo por reclamação.

Irritado, Muntari deixou o campo de jogo e dirigiu-se à torcida para cobrar satisfação, momento em que o árbitro, então, o puniu com o segundo cartão amarelo, e consequentemente o vermelho, por deixar o campo sem sua permissão.

Pela punição inicial, Muntari teria que cumprir suspensão automática no domingo, na partida do Pescara contra o Crotone, em casa. Mas, pela decisão revista nesta sexta, o meia foi liberado para entrar em campo no fim de semana.