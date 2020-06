Federação trabalha com volta do Campeonato Catarinense em julho

A Federação Catarinense de Futebol já avisou os clubes que pretende retomar o Campeonato Estadual em 8 de julho. A revelação foi feita pelo próprio presidente da entidade, Rubens Angelotti, à Rádio Eldorado.

"Vamos reiniciar o nosso campeonato. A princípio, seria dia 12 (de julho), mas conversando com o pessoal, o departamento de competições, resolvemos remarcar para dia 8 e terminar dentro do mês de julho. Têm clubes que aí teriam que arcar com mais uma folha de pagamento, como o Juventus, que não tem sequência de calendário - disse o mandatário", disse.

O estadual de Santa Catarina precisa de mais seis datas para ser encerrado. Com base na ideia da federação, as quartas de final acontecerão nos dias 8 e 12 de julho, às semifinais nos dias 15 e 19 e as finais nos dias 22 e 26 de julho.

Ainda não se sabe as diretrizes, mas tudo leva a crer que os jogos serão realizados com os portões fechados e terão que seguir rigorosamente os protocolos de saúde divulgado pelo Governo do Estado.

Dos times que disputam o Campeonato Catarinense, Avaí, Brusque, Chapecoense, Figueirense, Joinville e Juventus já estão treinando. O Criciúma iniciará as atividades, conforme sua diretoria, 21 dias antes das datas dos jogos. Marcílio Dias, Tubarão e Concórdia são contra o retorno imediato do futebol e aguardam um pronunciamento do Estado e da Federação.