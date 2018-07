Federer supera atual campeão em Halle e avança às semifinais

O suíço Roger Federer segue firme na luta pelo seu nono título do Torneio de Halle, na Alemanha. Nesta sexta-feira, o número 5 do mundo avançou às semifinais do ATP 500 preparatório para Wimbledon ao superar o alemão Florian Mayer, o 134º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 6 minutos.

Federer disparou 11 aces no duelo, seis a mais do que Mayer, além de ter convertido dois de 12 break points, um em cada set, e salvado o seu serviço nas duas vezes em que esteve ameaçado, ambas na segunda parcial.

Mayer foi campeão do evento alemão no ano passado, mas acabou sendo mais uma vez derrotado por Federer, que agora ampliou para 8 a 0 a sua vantagem no confronto direto, sendo que esse foi o quarto confronto em Halle. Assim, o suíço ampliou os seus ótimos números no evento disputado em quadras de grama, agora com 57 vitórias em 61 partidas.

Nas semifinais, Federer terá pela frente o russo Karen Khachanov, o número 38 do mundo. O duelo é inédito. Além disso, o suíço também vai ganhando ritmo e confiança para a disputa de Wimbledon, pois na semana passada, quando retornou às quadras depois de ficar afastado por dois meses para evitar desgate físico e se preparar para o Grand Slam londrino, caiu logo no seu jogo de estreia no Torneio de Stuttgart, para o alemão Tommy Haas. Agora, porém, realiza campanha consistente em Halle.

Também nesta sexta-feira, o francês Richard Gasquet (30º colocado no ranking) se garantiu nas semifinais do torneio alemão ao derrotar o holandês Robin Haase (42º) por 6/1, 3/6 e 6/1. Seu rival na partida que valerá uma vaga na decisão vai sair do confronto entre o alemão Alexander Zverev e o espanhol Roberto Bautista Agut.