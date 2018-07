'Feijão' da seleção brasileira estará garantido na África

A seleção brasileira só viaja na quarta-feira para a África do Sul, mas alguns integrantes da delegação começam a embarcar neste domingo. É o caso do cozinheiro Jaime Maciel, responsável pela alimentação do grupo, que chegará antes ao Hotel The Fairway, em Johannesburgo, para preparar as instalações do local - segue junto com ele o administrador da CBF, Guilherme Ribeiro.

Como aconteceu nas últimas competições da seleção brasileira, o gaúcho Jaime Maciel será o responsável pela alimentação da delegação. E, segundo ele, o prato mais pedido pelos jogadores é mesmo o arroz com feijão. "Estava sentindo falta do feijão do Jaime. Não tem igual, é bom demais", revelou o atacante Robinho, após os primeiros dias de concentração no CT do Caju, em Curitiba.

O chef da seleção não esconde o segredo de seu famoso prato. "Para dar o sabor que todos gostam, é preciso que o feijão fique no mínimo três horas cozinhando", contou Jaime Maciel, feliz por fazer parte do grupo que representará o Brasil na Copa - sua primeira missão na África do Sul, que exigiu a viagem antecipada, será preparar a cozinha do hotel e comprar os ingredientes necessários para a alimentação da delegação.