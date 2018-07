Feijão da seleção garantido na África

SILÊNCIO

O técnico Dunga não vai conceder qualquer entrevista durante o período de preparação da seleção brasileira em Curitiba. A justificativa é que ele não tem que o falar com os jornalistas, uma vez que os jogadores farão apenas treinos físicos na capital paranaense.

TREINO SECRETO

Impedidos pela CBF de registrar imagens do primeiro treino físico da seleção brasileira no centro de treinamento do Atlético-PR, fotógrafos escalaram um muro de onde foi possível fotografar os jogadores correndo, ao lado do técnico Dunga e de outros membros da comissão-técnica, na manhã deste domingo.

TWITTER

A diversão dos jogadores durante à noite de sábado na concentração da seleção foi assunto do meia Kaká via Twitter. O jogador, que tem quase 580 mil seguidores no site, escreveu: "Momento samba !! JB, Roby, Dani e o resto na palma," referindo-se aos companheiros Júlio Batista, Robinho e Daniel Alves. E emendou: "Robinho toca cavaquinho melhor que o JB !! Comprovado."