Felipão abre parte de treino, mas reforça dúvidas para a decisão O técnico Luiz Felipe Scolari parece fazer questão de deixar os rivais, a torcida e a imprensa com o máximo de dúvidas possíveis sobre a escalação do Grêmio. Na final do Campeonato Gaúcho, isso tem sido reforçado. Nesta quinta-feira, ele só abriu os portões do treino da equipe depois de uma hora. Quando os jornalistas tiveram acesso às atividades, nenhum dos jogadores que são dúvida na escalação para a decisão estavam em campo.