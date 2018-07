Felipão abre treino, mas mantém dúvidas na escalação do Grêmio

Diferente do usual, Luiz Felipe Scolari não escondeu da imprensa e do próximo adversário - neste caso, o Vitória - as suas opções para escalar o Grêmio. Nesta sexta-feira à tarde, ele comandou um treino aberto no Estádio Olímpico, mas não definiu a equipe que vai jogar sábado, às 19h30, na Arena, pelo Brasileirão.

Em uma atividade de bola parada, Felipão montou a dupla de ataque com Lucas Coelho jogando ao lado do Barcos, deixando o time com dois centroavantes. Depois, Fernandinho entrou, fazendo com que a dúvida permanecesse no ar.

Outro problema para Felipão é na lateral esquerda, uma vez que Zé Roberto está suspenso. O garoto Breno começou a atividade, mas depois saiu para a entrada de Matías Rodríguez na direita. Quando isso aconteceu, Pará foi deslocado para a esquerda.

Rhodolfo treinou entre os reservas, mas não deverá ser relacionado para pegar o Vitória. Assim, o Grêmio deve jogar com: Marcelo Grohe; Pará, Bressan, Pedro Geromel e Breno (Matías Rodríguez; Fellipe Bastos, Ramiro, Luan e Dudu; Lucas Coelho (Fernandinho) e Barcos. Riveros e Alán Ruiz estão suspensos.