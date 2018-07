Felipão abre treino, mas não revela time para decisão do Gaúcho

Do que pôde ser observado, Yuri Mamute segue com poucas chances de voltar ao time na segunda partida da final do Estadual. Nesta quarta, ele apenas correu ao redor do gramado do CT. O atacante ainda se recupera de uma pancada sofrida no tornozelo na semifinal e não deve ser liberado para a finalíssima.

Mamute não é a única preocupação de Felipão. Durante as atividades desta quarta, o volante Fellipe Bastos levou uma pancada e deixou o treino mais cedo. O jogador virou dúvida para a decisão no Beira-Rio, no domingo.

A dupla deverá ser reavaliada nesta quinta, quando o treinador voltará a rotina normal de treinos fechados. Para o jogo do fim de semana, a única definição que parece certa é a entrada do zagueiro Erazo no lugar de Pedro Geromel, que foi expulso no jogo de ida da final, domingo passado.