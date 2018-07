Felipão aceita revés e critica organizadas palmeirenses

O técnico estava especialmente chateado com a torcida que compareceu ao estádio, que xingou Luan e vaiou Marcos Assunção. "Sou eu que escalo, sou eu que coloco para jogar. Se quiserem tomar uma atitude mais enérgica, que venham falar comigo. Caminho todo dia pela avenida Pompéia. Não tenho medo de nada", desafiou Felipão.

Ao dizer que aceitava a derrota ("não fizemos gols"), o treinador palmeirense demonstrou insatisfação com a condução da partida por Heber Roberto Lopes e com o gramado do Raulino de Oliveira. "Não vou falar sobre isso, mas o Fred manda na arbitragem em qualquer lugar do Brasil. Mete o dedo na cara e ninguém expulsa. Vai continuar mandando", acusou.

Felipão lamentou a queda na tabela de classificação, mas considera normais oscilações no Brasileirão. Espera a recuperação contra o Figueirense, na próxima quarta-feira, fora de casa, mesmo que atuar como visitante não tenha significado três pontos para o time.

Ele elogiou a disposição de Valdívia, em seu retorno da Copa América, e prevê que ele vai se portar melhor nos próximos jogos. "Vamos fazer um trabalho específico e ele vai melhorar seu rendimento. Hoje (domingo) ele foi melhor do que poderíamos exigir para um primeiro jogo (depois de atuar pouco no torneio de seleções da América)".