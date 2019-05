Felipão acena com mudanças no Palmeiras para o clássico com o Santos

O técnico Luiz Felipe Scolari afirmou que pretende alterar a escalação e as características de jogo do Palmeiras para o clássico contra o Santos, sábado, às 19 horas, no Pacaembu, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Os dois clubes dividem a liderança do Campeonato Brasileiro, com 10 pontos, após quatro rodadas. O time de Luiz Felipe Scolari leva vantagem no saldo de gols: 7 a 5. Desde que chegou ao Palmeiras, e se aproveitando da qualidade técnica do seu elenco, Scolari e sua comissão técnica adotaram um rodízio de jogadores.

O time raramente é o mesmo de um jogo para outro. Os membros da comissão fazem uma análise detalhada dos atletas à disposição e das características do adversário, para decidirem os 11 jogadores que iniciam a partida entre os titulares.

"Temos um bom grupo. Vamos fazendo as trocas que precisamos, principalmente quando os jogos são acumulados. Temos tido um trabalho tático com todos bem organizado. Faremos um trabalho direcionado para o jogo contra o Santos porque é outra equipe que tem uma grande qualidade. Teremos de mudar um pouco as características da nossa equipe, para enfrentar a característica principal deles. Vamos ver se temos todos os jogadores recuperados, aí fica mais tranquilo para escalar", disse Felipão após a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, no último domingo, no Mineirão.